Евросоюз не снимет санкции с России, пока она не выведет из Украины свои войска. До этого момента ограничения будут только усиливаться.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, передает "Укринформ".

Она также заявила, что Украина сейчас защищает не только себя, но и остальную Европу.

"ЕС не отступит от санкций, пока путинское оружие не умолкнет и он не выведет свои войска с территории Украины. Мы еще больше усилим давление на российскую военную машину и вместе с тем сделаем все для того, чтобы в дальнейшем поддержать Украину вооружениями и техникой. Потому что вполне понятно, что мужественные украинские солдаты защищают в Украине также наш европейский мирный порядок и нашу свободу", - заявила Бербок.

При этом министр признала, что Германия "к сожалению, не может дать все, чего хочет Украина" с точки зрения вооружений, исходя из наличия их у Бундесвера.

Но Берлин предоставляет деньги на вооружение, поощряет другие страны передавать свои запасы за обещания заменить их потом современными системами, а также проводить обучение украинских военных, напомнила она.

Говоря о предоставлении бронемашин, она заявила, что "есть сомнения, что такую ​​технику вообще можно использовать в этой войне".

Ранее сообщалось, что в Германии споры вокруг поставок вооружений Киеву могут привести к отставке Шольца.

При этом Германия вдвое сократила список вооружений, которые будет поставлять Украине. Там не будет тяжелого вооружения.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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