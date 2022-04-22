Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прогнозирует "большую войну в мире" через 10-20 лет.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"То, что через 10-15-20 лет будет большая война в мире, я в этом более чем уверен. Она непременно будет", - сказал Данилов.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Арестович призвал украинцев готовится к войне до 2035 года. А тем, кто не готов жить столько времени в боевые условиях, посоветовал уезжать из страны.

Ранее мы писали, что Данилов заявил, что по его мнению, война в Украине не закончится 9 мая. Также он призвал к "дерусификации" Украины, чтобы избежать повторения войны с РФ в будущем.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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