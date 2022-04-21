Украине нужна помощь в размере 7 млрд долларов в месяц, чтобы компенсировать экономические потери от войны.

Об этом заявил Владимир Зеленский в онлайн-обращении к форуму Всемирного банка.

Также Зеленский сказал, что позже на восстановление страны потребуются "сотни миллиардов долларов".

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева объявила, что для поддержания функционирования экономики Украины потребуется 5 миллиардов долларов в месяц, но у МВФ есть "высокая степень неопределенности" по поводу средств, которые просит Украина.

Позже Украина обратилась в МВФ за поддержкой в покрытии финансового дефицита для сохранения функционирования экономики в размере $5 млрд в месяц на ближайшие три месяца, и МВФ поможет в сборе этих $15 млрд на квартал.

Георгиева отметила, что такое большое финансирование для Украины важно, т.к. большая часть экономики не работает, Фонд прогнозирует спад ВВП в этом году около 35%.

"Позвольте мне подчеркнуть, что эти $5 млрд предназначены для поддержки функционирования экономики, а не для удовлетворения потребностей Украины в восстановлении, которые будут огромными", сказала Георгиева.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский обсудил с директором МВФ послевоенное восстановление Украины.