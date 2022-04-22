Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что по его мнению, война в Украине не закончится 9 мая. Также он призвал к "дерусификации" Украины, чтобы избежать повторения войны с РФ в будущем.

Об этом Данилов сказал в интервью "Суспильному".

Отвечая на вопрос, считают ли в СНБО, что президент РФ Владимир Путин планирует завершить вторую фазу войны, которая сосредоточена на востоке Украины, к Пасхе или 9 мая, Данилов ответил отрицательно.

"Мы осознаем, что Путин останавливаться не собирается. Ни 9 мая, ни 10, ни 20. Задача Путина, которую он поставил перед своими военными, довольно проста — уничтожение нашего государства. Других задач у них нет", - сказал Данилов.

Также секретарь СНБО призвал к "дерусификации" Украины, иначе, по его словам, война может повториться "через 10-15-20-30 лет".

"Была полная русификация нашей страны. И если мы сейчас не избавимся от этой русификации во всех сферах нашей жизни, через 10-15-20-30 лет мы можем иметь такую ​​же войну с Россией. Не надо здесь какими-то мечтами жить. Это для нас фундаментальный вопрос, вопрос нашего выживания, выживания нашей страны", - заявил Данилов.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" рассказывала о главных событиях вчерашнего дня, 21 апреля.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Как смотреть "Страну" и блог Олеси Медведевой в Украине - смотрите в выпуске "Ясно.Понятно".