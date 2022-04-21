Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о готовности нанести удар по Крымскому мосту "анонсированием теракта".

"Ничем иным, как анонсированием теракта, это не назвать", - сказал Песков.

Напомним, ранее Данилов в эфире радио НВ заявил о том, что ВСУ ударят по Крымскому мосту, как только у них появится такая возможность.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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