Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал президенту РФ Владимиру Путину убить Владимира Зеленского.

"По поводу ликвидации нашего высшего руководства. План получил 3 февраля Кадыров при посещении Путина. На этой встрече был согласован план ликвидации нашего президента и Кадыров брал на себя обязательство, что его группировка это сделает", – сказал Данилов.

По словам Данилова, украинская разведка "отслеживала эти процессы".

"Были три группы, которые заходили 26 февраля на территорию нашей страны. Не 24 февраля, потому что они ждали два дня, что им дадут зеленый коридор на центральный квартал столицы. Мы отслеживали все эти три группы. Одна из них была уничтожена нашими военными. Две после этого убрались с территории нашей страны. Одна сегодня находится на территории Донецкой области, другая - на территории города Мариуполь", - рассказал секретарь СНБО.

Напомним, руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов, говоря о возможной гибели президента Украины Владимира Зеленского во время ударов по "центрам принятия решений", заявил, что "туда ему и дорога".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявления о том, что российские власти хотят убить президента Владимира Зеленского. По словам Пескова, Россия заинтересована в том, чтобы "Зеленский согласился на выдвинутые на переговорах условия".

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

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