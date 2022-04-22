Россия после захвата Украины хотела поставить у власти в Киеве высокопоставленных украинских военных.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Суспильному".

"После того, как они мечтали, что они через 2-3 дня займут нашу страну, некоторые люди с большими погонами должны были возглавить правительство, все наши институции, - это были украинские военные самого высокого уровня", - сказал Данилов.

При этом Данилов не назвал имена этих украинских военных. Также не сказал, что с ними происходит сейчас.

Напомним, Алексей Данилов заявил, что по его мнению, война в Украине не закончится 9 мая. Также он призвал к "дерусификации" Украины, чтобы избежать повторения войны с РФ в будущем.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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