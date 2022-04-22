Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что задержанного СБУ нардепа Виктора Медведчука сейчас допрашивают и он "дает показания, рассказывает все, что происходило, с кем он работал, как он зарабатывал".

Об этом Данилов рассказал в интервью "Суспилоному".

"Он дает сейчас показания, рассказывает, все, что происходило, с кем он работал, как он зарабатывал и т.д", - рассказал секретарь СНБО.

Данилов заявил, что решения об обмене Медведчука нет, но в дальнейшем, если будет такая возможность и необходимость, нардепа могут обменять.

Ситуацию комментирует Telegram-канал "Политика страны":

"С кем он работал и как он зарабатывал" - это, очевидно, намёк на то, что Медведчук даёт показания против Порошенко, который проходит подозреваемым по тому же делу об "угольной госизмене" (поставки угля из "ЛДНР"), что и сам Медведчук.

Неизвестно, насколько соответствуют действительности слова Данилова про показания (или это элемент продолжающейся информвойны команды Зеленского против Порошенко). Но то, что Медведчука власти будут все более широко использовать для дискредитации экс-президента очевидно.

К слову, по данным источников "Страны" в Евросолидарности, у Порошенко есть и другой повод для беспокойства. После начала войны его личный рейтинг намного сильнее просел, чем рейтинг партии Евросолидарность. Если ранее они были сопоставимы (и до войны ЕС даже опережала по популярности "слуг народа", имея плюс-минус 20%), то сейчас ситуация изменилась. Рейтинг партии упал до 12%, но рейтинг Порошенко обвалился ещё больше - до 6-7%.

"Внезапно обнаружилось, что рейтинг партии сейчас держится не на Порошенко, избиратель которого во время войны массово ушёл к Зеленскому, а на авторитете и популярности отдельных членов ЕС на Западной Украине. И это очень неприятная для Петра Алексеевича ситуация, которая может, потенциально, поставить вопрос о его дальнейшем лидерстве в партии", - говорит источник".

Напомним, что вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Виктора Медведчука задержала СБУ. После этого Зеленский заявил, что Киев передал Москве сигналы о готовности обменять Медведчука, но власти России дали понять, что не заинтересованы в таком обмене.

Жена Медведчука Оксана Марченко предложила провести обмен своего супруга на двух британских граждан, воевавших за Украину в Мариуполе и попавших в плен к россиянам - Эйдена Эслина и Шона Пиннера.

После этого СБУ выложила видео с Медведчуком, где он просит обменять его на мариупольцев и защитников города. Но в Офисе президента заявили, что не верят в согласие России обменять Медведчука на военных и гражданских в Мариуполе.