Возможный обмен Виктора Медведчука будет происходить при посредничестве третьей стороны.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона, комментируя видеообращение арестованного нардепа к президентам Украины и России с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

"Мы осознаем, с кем мы имеем дело, доверия нет. Если это будет происходить, то, возможно, при посредничестве третьей стороны для того, чтобы мы четко понимали, что все выполняют свои договоренности, которые берут на себя. К россиянам доверия уже нет, они очень часто, когда берут обязательства, забывают их выполнять", – заявил секретарь СНБО.

При этом он отметил, что на сегодня от российской стороны нет ответа по поводу обращения Медведчука и его обмена.

"Надо дождаться, нужен ли Медведчук вообще Путину и РФ. Ответа на этот вопрос мы не получили", – сказал Данилов.

Напомним, 16 апреля жена Медведчука Оксана Марченко предложила обменять ее мужа на двух британских добровольцев, попавших в плен к россиянам в Мариуполе. Позже военные из Великобритании, захваченные Россией в плен в Мариуполе, обратились в эфире российского телевидения к премьер-министру страны Борису Джонсону с просьбой обменять их на Медведчука.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что Кремль сообщит, если Путин отреагирует на обращение жены Медведчука с просьбой помочь обменять ее мужа.