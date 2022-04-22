В Европе заканчивается судовое топливо. Одной из причин стало изменение торговых потоков из-за войны в Украине. Об этом пишет Bloomberg.

По словам Свенда Молхольта, главного операционного директора поставщика топлива Monjasa Group, в центре торговли нефтью Амстердам-Роттердам-Антверпен ощущается нехватка судового дизельного топлива.

Ранее суда заправлялись на Балтике, но теперь все чаще идут в голландско-бельгийский хаб. Это отрицательно сказывается на рынке. Многие европейские НПЗ провели сезонное техобслуживание, еще больше сократив поставки. В Антверпене цена на него выросла быстрее, чем фьючерсы на нефть Brent. Похожая ситуация и с обычным дизельным топливом. Оно тоже существенно подорожало после 24 февраля.

Ранее в интервью "Стране" владелец украинской топливной компании Prime Group Дмитрий Леушкин заявлял, что в Украине сложилась критическая ситуация с топливом. По словам Леушкина, заправки продают обычный бензин и дизель под видом "премиального", чтобы обойти установленное украинскими властями ограничение наценки.

"В Европе лишних объемов мало. А те, что есть, сложно возить, поскольку не выстроена логистика, есть трудности с железной дорогой и не разрушены разного рода бюрократические барьеры для движения бензовозов. В апреле ждем дефицит топлива", – заявил владелец Prime Group.

Напомним, 82% жителей планеты убеждены, что война в Украине угрожает всему миру.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 58-й день. Мы следим за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

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