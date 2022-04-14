Вечером 12 апреля Министерство экономики пересмотрело цены на топливо. До этого ценники меняли 25 марта, и заправщики уже несколько дней были на низком старте - готовились переписывать прайсы.

Новая цена на бензин теперь не должна превышать 33,87 гривен, на дизель - 37,65 гривен.



Бензин подорожал на 34 копейки, дизель - на 22 копейки.

С утра 13 апреля сети оперативно начали поднимать цены. К примеру, На WOGи ОККО бензины марок "А-92" и "А-95" подорожали на 34 копейки, до 33,77-33,87 гривен за литр, дизельное топливо - на 22 копейки – до 37,65 гривен.

Впрочем, на многих заправках топлива нет ни по каким ценам.



Казалось бы, после того, как в Украине снизили НДС и отменили акциз на бензин и дизель, а также пересмотрели формулу предельных цен (в ней учли доставку из Европы, что должно было запустить импорт), ценники на заправках должны были пойти вниз, а поставки топлива увеличиться.

Но на самом деле этого не произошло.

Более того, на некоторых АЗС сейчас вообще нет топлива, часть заправок закрыта, также сети возвращают лимиты по продажам в одни руки.

«Заправкам приходится торговать в минус. На опте дизель по 41-42 гривны, бензин — по 34-36. В рознице топливо должно стоить 44-47 и 37-40 гривен. Но это выше предельных цен, которые разрешает ставить Минэкономики. В итоге, выгоднее закрыться, чем продавать ресурс в убыток. В импорте вообще теряется смысл. Поэтому реальность таков, что или тот же дизель будет по 47 гривен, или его не будет по 37,65 гривен (это предельная цена — Ред.)», — говорит нам владелец сети Prime Дмитрий Леушкин.

На самом деле ситуация с топливом уже весьма напряженная. Во многих городах сложно заправиться за любые деньги.

«К примеру, в Ровно по состоянию на понедельник вообще не было дизеля — ни на одной заправке в городе. В Киеве дизель есть, но сложно с бензином»,— отмечает Леушкин.

С автогазом ситуация вообще катастрофическая — цены на него уже подбираются к 28 гривнам за литр, что почти вдвое выше, чем до войны. На газу ездит часть пассажирского и грузового автопарка, то есть рост цен на топливо — это очередной виток подорожания перевозок.

Разбирались, что происходит на топливном рынке, и чего ждать по ценам.

Бензин подешевел и пропал

Напомним: с начала войны на АЗС образовался дефицит бензина и дизеля из-за остановки поставок из Беларуси и России. На волне ажиотажного спроса многие сети ввели ограничения по продажам в одни руки. Параллельно начали расти ценники — водители одно время вынуждены были платить до 50 гривен за литр бензина и даже больше.

Ситуация с наличием ресурса постоянно усугубляется, так как российская армия целенаправленно атакует топливную инфраструктуру, уничтожая нефтебазы и НПЗ. Рост цен на топливо в Украине также был связан с общеевропейской тенденцией — бензин дорожал везде из-за повышения нефтяных котировок.

Чтобы не допустить коллапса на топливном рынке, украинские власти пошли на снижение налогов — НДС с 20% уменьшили до 7%, а акциз вообще отменили. Также Кабмин изменил формулу расчета предельных цен на бензин и дизель, увеличит долю логистической составляющей. Это должно было запустить импорт топлива из Европы.

Впрочем, результаты оказались не совсем такими, как прогнозировалось на этапе нововведений.

С одной стороны, ценники на топливо сейчас ниже, чем были бы с четом прежних налогов.

Как подсчитал руководитель агентства «А-95» Сергей Куюн, по бензину удалось сбить цену на 13,34 гривны, по дизелю — на 11,83 гривны за литр. Если бы налоги не снизили, тот же дизель сейчас бы стоил около 50 гривен за литр. А так украинские потребители будут экономить более 4,5 млрд гривен в месяц.

Но экономить можно, если топливо есть в принципе. А ка раз с этим сейчас проблемы.

«По рассчитанной Минэкономики формуле средняя себестоимость поставок за последний месяц составила 30,22 гривен за литр бензина А-95 и 34,53 гривны по дизелю. Регулируемая цена на бензин на АЗС — 33,53 гривны, на дизель — 37,43 гривен за литр. Наценка составляет 3,31 и 2,9 гривен на литр. Забираем 2 гривны на литр затрат на реализацию (зарплаты, энергоресурсы, логистика и др) и получим расчетную чистую прибыль 1,31 и 0,9 гривен на литре.

На 1,65-1,8 гривен выше заработок на премиальных видах топлива.

Этот расчет справедлив для ж/д партий топлива с реализацией в западных областях. Для восточных, южных и центральных областей стоит накинуть еще одну гривну на литр на транспортировку бензовозом.

Но все эти расчеты сейчас — гипотетические, потому что физически нужных объемов нет. Импорт начали главным образом 3-4 национальные сети , но в очень ограниченных объемах.

Более реальными для востока, юга и центра страны являются оптовые партии со старых запасов по цене 35 гривен за литр бензина и 40-42 гривны — за литр дизеля. Поэтому в этих регионах владелец небольшой сети получает или ноль или минус 5-6 гривен на литре. Мелкие и средние региональные сети вынуждены останавливаться, в итоге быстро опустошаются станции крупных операторов, которые не имеют запасов и вынуждены вводить дополнительные ограничения. Обычное сейчас явление, когда за кэш топлива нет, только для силовиков, муниципалитета, корпоративных клиентов (хотя последним тоже начали вводить лимиты).

Ситуация резко ухудшилась после остановки Кременчугского НПЗ (его разбомбили — Ред) и требует оперативных действий со стороны правительства. Пока все остается как есть. Фактически остановлено контрактование новых объемов, которые из-за сложной европейской логистики и украинской бюрократии идут очень медленно»,— написал Куюн на своей странице в «Фейсбуке».

Владелец сети Prime Дмитрий Леушкин говорит, что реальные оптовые цены даже выше — 41-42 гривен за литр дизеля и 34-36 гривен по бензину. «За такие деньги можно купить, в частности, в районах Киева и Коростеня. Плюс доставка. Операционные расходы. В рознице вырисовываются серьезные ценники — под 40-47 гривен за литр.

По-сути это почти такие же расценки, как были до снижения налогов (а их, напомним, снизили как раз для того, чтобы топливо подешевело).

Почему расчет властей не сработал?

Леушкин говорит, что более дешевые бензин и дизель идут из новых поставок, которые заезжали в страну уже с уплатой сниженных налогов. Но партии эти очень ограниченные. А то, что есть на опте — старые запасы, и уступать по ценам торговцы там не готовы. Более того — намерены любой ценой распродать дорогое топливо, а уже затем заняться более дешевым.

В итоге получается, что оптовики диктуют свои цены (государство это звено не ограничивает), а АЗС вынуждены продавать бензин и дизель по тем ценам, что рассчитало Минэкономики), то есть, в минус. Чего, понятно, многие делать не хотят.

Бабушки с канистрами и посевная с колес

Ситуация для потребителей, скажем прямо, патовая. Особенно с учетом того, что сейчас посевная, и топливо не всегда могут купить не только рядовые водители, но и фермеры.

Последние, кстати, подошли к вопросу топливного обеспечения креативно, и закупают дизель не втридорога на оптовых базах, а на АЗС — по более низким предельным ценам. Представители сетей рассказывают, что фермеры чуть ли не бабушек с канистрами засылают на заправки, чтобы обойти ограничения по продаже не больше 20 литров в одни руки. Но, понятно, такая схема подходит разве что для мелких хозяйств.

В целом же для агрорынка топливо остается проблемой.

«Самым критическим фактором остается топливо, дизель. Оно не было закуплено на 70-90% и фактически ежедневно происходит координация и поставки дизеля с колес. Сейчас дефицит дизеля на темпы посевной не влияет, но этот фактор остается критическим»,— сказал во время недавнего телемарафона первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий.

Снова — ценники под 50 гривен?

Отдельный вопрос — почему Украина с начала войны и прекращения поставок белорусского и российского ресурса так и не наладила полноценный импорт из других источников

На сегодня, с учетом заблокированного моря, реально поставлять топливо можно только бензовозами из Европы.

Европейскую логистику в новых ценовых формулах на бензин и дизель учли, но, как говорит Леушкин, не до конца.

"По той формуле можно везти топливо по ж/д из Мозыря, но не бензовозом из Европы. Невозможно купить в ЕС, транспортировать в Украину и вписаться в цены, рассчитанные Минэкономики. Кроме того, предельные ценники пересматривают раз в 10 дней, а ситуация сейчас меняется едва лм не ежедневно. Есть и другие проблемы — в Европу может ездить только половина украинского парка бензовозов (отличается система залива топлива —Ред), кроме того из нужно сертифицировать в Украине, что занимает 2-3 недели. Не хочу никого пугать, но надвигается серьезный дефицит топлива. Чтобы его избежать, нужно хотя бы на время отменить госрегулирование цен. Тогда заправщики натащат из Европы, кто мелкими, кто крупными партиями, а сейчас — нет смысла. То есть, или у нас будет топливо по 49 гривен, или не будет по 37, зато цена красивая",— говорит Леушкин.

Как видно, топливный рынок продавливает полную отмену госрегулирования, и заправщики сразу предупреждают — ценники будут под 50 гривен.

При этом, к примеру, в Польше, которая для снижения цен на топливо радикально порезала налоги, дизель стоит 1,29 евро, бензин А-95 — 1,27 евро. За последнюю неделю рост цен был минимальным (0,4% на дизеле и 0,56% на бензине). То есть. Если ориентироваться на «реальные ценники», которые озвучивают на рынке, топливо в нас будет дороже, чем в Польше.

Сложная ситуация сейчас также с автогазом.

Ценники на него просто зашкаливают. По данным enkorr, в среднем по стране газ продают по 27,32 гривны за литр, не премиальных заправках (ОККО, WOG) газ стоит уже 27,99 гривен. Это поч вдвое дороже, чем до войны. Еще пару несколько месяцев назад водители считали, что ездить на газу нет смысла уже при цене в 20-22 гривны за литр — выгоднее переходить на бензин.

Почему так сильно подорожал автогаз? Леушкин говорит, что после остановки поставок из России и Беларуси, нужные объемы реально было импортировать разве что морем. Но после блокировки этого канала осталась только Европа, а газа там очень мало и он дорогой.

«Поэтому автогаз у нас сейчас остался разве что для ассортимента, смысла заправляться им нет — эффект экономии теряется»,— говорит Леушкин.

Трейдер Михаил Шубан отмечает, что с учетом дефицита бензина водители все же покупают газ.

«Другое дело, что ресурс сейчас в дефиците. Налаживаем поставки из Прибалтики и других европейских стран, рассчитываем закрыть потребности рынка. Но, понятно, что дешёвого ресурса не будет»,— подытожил Шубан.