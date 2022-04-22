Генпрокуратура обвиняет мэра захваченной Балаклеи в Харьковской области Ивана Столбового в госизмене и коллаборационизме. Ранее он вместе с семьей уехал в Россию.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Мэра подозревают в том, что он способствовал раздаче российской гуманитарной помощи в Балаклее и вел переговоры с оккупантами о работе коммунальных служб.

"28 марта подозреваемый провел совещание руководства Балаклейского городского совета, в ходе которого агитировал своих заместителей к лояльному отношению как к оккупационным войскам, так и к РФ в целом. В этот же день он провел собрание местных жителей и сообщил о выдаче "гуманитарной помощи" военными РФ, а также о том, что ведутся переговоры с руководством оккупационных войск по налаживанию работы коммунальных служб в городе", - заявляют в ГПУ.

Сообщается, что Столбового заочно уведомили о подозрении.

Напомним, что всего в Украине открыли более 600 уголовных дел за коллаборационизм. В том числе против Кивы, депутатов и мэров.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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