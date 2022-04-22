Раздавал гуманитарку РФ. Мэра захваченной Балаклеи обвинили в госизмене и коллаборационизме
Генпрокуратура обвиняет мэра захваченной Балаклеи в Харьковской области Ивана Столбового в госизмене и коллаборационизме. Ранее он вместе с семьей уехал в Россию.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Мэра подозревают в том, что он способствовал раздаче российской гуманитарной помощи в Балаклее и вел переговоры с оккупантами о работе коммунальных служб.
"28 марта подозреваемый провел совещание руководства Балаклейского городского совета, в ходе которого агитировал своих заместителей к лояльному отношению как к оккупационным войскам, так и к РФ в целом. В этот же день он провел собрание местных жителей и сообщил о выдаче "гуманитарной помощи" военными РФ, а также о том, что ведутся переговоры с руководством оккупационных войск по налаживанию работы коммунальных служб в городе", - заявляют в ГПУ.
Сообщается, что Столбового заочно уведомили о подозрении.
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