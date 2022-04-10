В Украине будет создан список коллаборантов, которые работают на врага. Однако создание такого списка возможно только после определенной юридической процедуры.

Об этом в эфире телемарафона сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"По поручению Президента, мы за короткое времени после того, как началась война, начали работу по составлению списка коллаборантов. Затем ВР приняла законопроект, ст. 111, 3-1 которого преследует цель юридически закрепить это звание, не совсем приятное для человека. Мы обратились ко всем областным военно-гражданским администрациям, ко всем министерствам, ведомствам с запросом о предоставлении аппарату СНБО информации о тех людях, которые они считают коллаборантами. Эта информация подается в Службу безопасности, обрабатывается и уже после того, как будет обработана СБУ, мы получим публичный список", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что юридическая процедура должна состояться в любом случае.

Ранее мы писали, что в Украине открыли уже более 600 уголовных производств против представителей власти и правоохранительных органов, которых подозревают в сотрудничестве с Россией. При этом сотню коллаборантов уже задержали, они находятся под стражей.