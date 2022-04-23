Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что российские войска сосредотачивают свои основные усилия на трех направлениях: Славянск, Краматорск и Гуляйполе. Об этом он рассказал в новом обращении.

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на направлении Славянск - Краматорск и от Гуляй-поля. Основной метод действий - активные штурмовые операции с целью определить слабые места в украинской обороне и сконцентрировать на них основной удар. Но это не удается уже шестые сутки подряд", - сказал он.

В то же время Арестович уточнил, что армия РФ продолжает попытки подавить сопротивление украинских воинов в районе "Азовстали" в Мариуполе.

"Продолжаются попытки придушить сопротивление защитников Мариуполя в районе "Азовстали", возобновились авиационные удары по этой территории. Но ВСУ держатся и даже предпринимают контр-вылазки", - добавил он.

В Харьковской направлении украинскими войсками за вчерашний день освобождены три населенных пункта. А в Херсонском направлении противник пытается выйти на административные границы области, несмотря на неблагоприятные погодные условия и большие потери.

А в Донецком и Луганском направлениях украинскими защитниками отражены 8 атак российских сил.

Война в Украине продолжается уже 59-й день. "Страна" следит за происходящим 23 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 58-й день войны. СМИ сообщали о дефиците снарядов у ВСУ, эту проблему решает Запад, между Украиной и РФ шли переговоры, в том числе по вопросам послевоенных границ, а Россия заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье.

Также "Страна" выясняла, что пишут в западных СМИ о битве за Донбасс.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" рассказывает, что означают озвученные Россией планы по наступлению на юге Украины к Приднестровью.