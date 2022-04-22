Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, ранее назвавший сроки завершения переговоров о гарантиях безопасности для Украины, озвучил украинскую стратегию войны.

"Тактика и стратегия Украины – получить больше артиллерии, тяжелой бронетехники и после того нанести очень мощные контрудары по группировкам России и пойти в контрнаступление", – сказал Подоляк в эфире телемарафона.

"Российские войска захотят зайти из Харьковской, Донецкой и Луганской областей и попытаются повоевать с нашими ВСУ и получат по зубам", – заявил Подоляк.

Напомним, Михаил Подоляк ранее говорил, что война в Украине может быть завершена прямыми переговорами между Зеленским и Путиным.

Также мы писали, что глава МИД Украины считает, что война будет окончена на поле боя, а не за столом переговоров.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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