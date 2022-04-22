Переговоры со странами-партнерами о гарантиях безопасности для Украины завершатся в течение недели.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.

По его словам, на данный момент идут консультации со странами, которые заявили, что они согласны обсуждать те гарантии, которые они могут взять на себя.

"Безусловно, там будут разные пакетные гарантии. Для нас важны поставки оружия, закрытие неба, военные консультации и средства для быстрой закупки дополнительного вооружения. Я думаю, что эти вопросы в течение недели максимум могут быть завершены", – сказал Подоляк.

Тем временем заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подтвердила, что американцы ведут переговоры с Украиной о гарантиях.

"Сейчас продолжаются переговоры между правительствами, которые не публичны, и я могу только сказать, что США ведут переговоры с Киевом о гарантиях безопасности, которые Украина может получить", – сказала Нуланд.

Напомним, украинская сторона говорила, что гарантии безопасности могут быть похожими на 5-ю статью договора о НАТО (то есть обязательство вступить в войну). Но сразу несколько стран дали понять, что такого рода гарантии предоставлять не будут.

Ранее мы писали, что США, ЕС, НАТО и Япония обсудили послевоенные гарантии безопасности Украины.

Также "Страна" сообщала, что Германия заявила о готовности стать гарантом безопасности Украины после вывода войск РФ.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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