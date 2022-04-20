В Министерстве иностранных дел Турции сообщили, что не будут предоставлять Украине гарантии, аналогичные тем, что действуют в блоке НАТО.

Вчера о том же заявили во Франции: гарантии могут распространяться на поставки военной техники в случае нападения на Украину.

Напомним, министр иностранных дел Турции Чавушоглу в телефонном разговоре с главой МИД РФ Лавровым рассказал, что в НАТО есть заинтересованные в продолжении войны между Украиной и Россией.

Также мы писали, что Лавров в разговоре с главой турецкого МИД дал понять, что Россия не пойдет на уступки по Мариуполю.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

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Как смотреть "Страну" и блог Олеси Медведевой в Украине - смотрите в последнем выпуске "Ясно.Понятно".