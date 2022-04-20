Среди стран НАТО есть силы, которые заинтересованы в продолжении войны в Украине и "ослаблении России".

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Чавушоглу в телефонном разговоре с главой МИД РФ Лавровым, сообщает МИД Турции.

"В НАТО есть страны, которые хотят продолжения боев в Украине. Между тем, переговоры между РФ и Украиной продолжаются", - сказал глава МИД Турции.

Сама же Анкара по-прежнему старается быть посредником. Чавушоглу заявил, что в ближайшие дни Эрдоган созвонится с Путиным и Зеленским.

Ранее мы писали, что страны НАТО могут принять участие в эвакуации мирных жителей из Мариуполя.

Также "Страна" сообщала, что генсек ООН не получил никакого ответа на предложение о встрече ни от Москвы, ни от Киева.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

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