Франция готова предоставить Украине гарантии безопасности, которые Киев просит в обмен на провозглашение нейтрального статуса страны и отказа от вступления в НАТО.

Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

По данным источника, такой вариант достижения мирных договоренностей между Киевом и Москвой был поддержан Парижем 19 апреля в ходе видеоконференции лидеров стран Группы семи.

Помимо Франции, туда входят США, Италия, Германия, Великобритания, Канада, Япония, Польша, Румыния, а также руководство ЕС и НАТО.

Дипломатический советник Макрона сказал, что лидеры обсуждали "гарантий безопасности" для Украины, которые были бы "достаточно надежными, чтобы избежать новой войны".

Советник добавил: "Нам понадобится международная структура, чтобы удовлетворить эти потребности".

"Но такие обсуждения кажутся странно преждевременными, учитывая активное наступление России на Донбассе и продолжающиеся ожесточенные бомбардировки осажденных городов", - пишет Politico.

Напомним, ранее сообщалось, что Франция готова стать гарантом безопасности Украины, но только после окончания войны.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

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