Германия готова стать гарантом безопасности Украины, но после заключения мирного соглашения и полного вывода российских войск с территории Украины.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Spiegel.

"Должно быть прекращение огня, российские войска должны быть выведены. Должен быть мирный договор, который позволит Украине защитить себя в будущем. Мы оборудуем их таким образом, чтобы гарантировать их безопасность. И мы доступны в качестве гарантии мощности. Не будет навязанного мира, о котором давно мечтал Путин", - заявил Шольц.

При этом он еще раз отметил, что не поддерживает передачу Украине тяжелого вооружения, чтобы избежать прямой конфронтации НАТО с РФ и ядерной войны.

"Мы поставляем оружие, и многие наши союзники делают то же самое. Дело не в страхе, а в политической ответственности. Введение бесполетной зоны, как того требовали, превратило бы НАТО в партию войны. Я принес присягу. Я очень давно сказал, что мы должны сделать все возможное, чтобы избежать прямой военной конфронтации между НАТО и такой хорошо вооруженной сверхдержавой, как Россия, ядерной державой. Я делаю все, чтобы не допустить эскалации, ведущей к третьей мировой войне. Не должно быть ядерной войны", - сказал он в интервью Spiegel, отвечая на вопрос журналиста, чего он боится и почему выступает против доставки тяжелого вооружения.

Журналист уточнил, почему Шольц считает, что поставки тяжелого вооружения Украине, по его мнению, могут привести к таким последствиям.

"Для этой ситуации не существует учебника, в котором можно было бы прочитать, в какой момент нас начнут воспринимать как партию войны. Книга переписывается ежедневно, и некоторые уроки еще впереди. Тем более важно, чтобы мы тщательно обдумывали каждый из наших шагов и тесно координировали их друг с другом. Предотвращение эскалации в сторону НАТО — мой главный приоритет. Вот почему я не смотрю на результаты опросов и не позволяю пронзительным крикам раздражать меня. Последствия ошибки будут драматичными", - ответил он.

"Страна" разбирилась дадут ли Украине Запад и ведущие мировые державы гарантии безопасности.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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