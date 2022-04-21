Евросоюз согласился закупать тяжелое оружие для бесплатной передачи Украине.

Об этом сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель в интервью "Европейской правде".

Шарль Мишель рассказал, что принципиального согласия ЕС на поставку оружия для Украины удалось достичь еще в феврале, хотя в начале переговоров он не был уверен в успехе.

"Для ЕС это было очень сложное решение, мы такого еще не делали. Но мы справились за несколько часов", – добавил он.

"Нам нужно снабжать вас тяжелым оружием. Об этом не будет слишком много новостей по соображениям безопасности. Но мы придерживаемся своих обязательств поставить вам это оружие. Это первое. Это очень важно и очень срочно", - также сказал еврочиновник.

Ранее "Страна" сообщала, что Испания отправила оружие Украине. В пакет военной помощи от Мадрида вошли 200 тонн боеприпасов, 20 бронированных транспортных средств и других военных материалов.

А в США рассказали, что специально разработали новые беспилотники "Призрак Феникса" для военных нужд Украины.

Между тем Россия пригрозила ударить по транспорту с западным оружием для Украины.