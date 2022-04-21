В Министерстве обороны США заявили, что ВВС страны разработали систему беспилотных летательных аппаратов специально для удовлетворения требований Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на онлайн-брифинге.

По словам представителя Пентагона, ВВС США новая система беспилотных летательных аппаратов называется Phoenix Ghost ("Призрак Феникса").

Новый пакет помощи США для Украины включает более 121 системы Phoenix Ghost, добавил чиновник Пентагона.

"Это было быстро разработано ВВС в ответ именно на украинские требования", - уточнил Кирби.

Как писала "Страна", сегодня президент США Джо Байден выступил с заявлением по теме войны Украины и России. Кроме прочего он анонсировал очередной пакет военной помощи на $800 миллионов. Помимо упомянутых беспилотников пакет включает артиллерию (72 гаубицы) и 144 тысячи снарядов.

Напомним, что уже несколько дней в Украину партиями прибывают оружие, боеприпасы и техника из предыдущего пакета помощи США тоже на $800 миллионов. В него вошли, в частности, 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек Howitzer, 300 дронов Switchblade, бронетранспортеры, артиллерия, радары и прочее.