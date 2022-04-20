Разработчик "дронов-камикадзе" подарил Украине еще сто разведывательных беспилотников
Производитель дронов-камикадзе "Switchblade" подарил Украине сто беспилотников "Quantix Recon". Они позволяют проводить точную и быструю разведку недоступных областей.
Об этом сообщает ГУР Минобороны в Facebook.
Компания поставляет их самостоятельно, независимо от других поставок правительством США.
Подаренные дроны будут отправлены в Украину в течение текущей недели, а за ними последуют и другие поставки.
"Это пожертвование предоставит операторам инструмент, который может летать незамеченным силами противника и не подвергаться воздействию радиочастотных глушителей, чтобы проводить точную и быструю разведку недоступных областей динамично изменяющегося поля боя", - сообщил глава и исполнительный директор "AeroVironment" Вахид Наваби.
По его словам, добытая дронами "Quantix Recon" информация позволит планировать операции таким образом, чтобы не подвергать украинских военных опасности.
Тем временем в сети сообщили о первом боевом применении ВСУ американских "дронов-камикадзе".
Также СМИ сообщали, что Украина закупит у США тяжелые ударные беспилотники "Жнец", которые мощнее "Байрактара".
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