Производитель дронов-камикадзе "Switchblade" подарил Украине сто беспилотников "Quantix Recon". Они позволяют проводить точную и быструю разведку недоступных областей.

Об этом сообщает ГУР Минобороны в Facebook.

Компания поставляет их самостоятельно, независимо от других поставок правительством США.

Подаренные дроны будут отправлены в Украину в течение текущей недели, а за ними последуют и другие поставки.

"Это пожертвование предоставит операторам инструмент, который может летать незамеченным силами противника и не подвергаться воздействию радиочастотных глушителей, чтобы проводить точную и быструю разведку недоступных областей динамично изменяющегося поля боя", - сообщил глава и исполнительный директор "AeroVironment" Вахид Наваби.

По его словам, добытая дронами "Quantix Recon" информация позволит планировать операции таким образом, чтобы не подвергать украинских военных опасности.

Тем временем в сети сообщили о первом боевом применении ВСУ американских "дронов-камикадзе".

Также СМИ сообщали, что Украина закупит у США тяжелые ударные беспилотники "Жнец", которые мощнее "Байрактара".

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