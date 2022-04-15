В российских телеграмм-каналах сообщают, что украинская армия уже впервые применила в бою американские барражирующие боеприпасы Switchblade, они же - "дроны-камикадзе".

Произошло это якобы в направлении Славянска. Официально Украина это пока не подтверждала.

Напомним, что Пентагон отчитался 13 апреля, что американские беспилотные авиационные комплексы Switchblade, которыми украинские военные учились пользоваться в США, уже находятся на территории Украины.

Эти дроны называются дронами-камикадзе, ведь они могут пролетать 40 и больше км, подлетать к противнику и взрываться вместе с военной техникой врага. Эти дроны могут нести взрывчатку и иметь на борту камеры и датчики. Для работы с ними требуется не более двух дней обучения.

Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.