Первый рейс с новой военной помощью Соединенных Штатов для Украины прибудет в ближайшие 24 часа.

Об этом заявил представитель Минобороны, передает CNN.

Чиновник сказал, что украинцы встретят поставку на границе и ввезут его в страну.

Список не разглашается, но официальные лица ранее заявляли, что поставка будет включать крупнокалиберные гаубицы и боеприпасы к ним, а также радары.

Ранее мы сообщали, что США в рамках нового пакета военной помощи передадут Украине вертолеты Ми-17, которые ранее предназначались афганскому правительству Гани, но их не успели доставить, потому что талибы это правительство свергли.

Тем временем война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.