Появились подробности о пакете военной помощи Украине от Испании.

Заявление сделал премьер-министр Испании Педро Санчес после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве.

"Отправлено 200 тонн боеприпасов, 20 бронированных транспортных средств и других военных материалов", - заявил Санчес.

Ранее Россия пригрозила ударить по транспорту с западным оружием для Украины.

Незадолго до этого Байден объявил о новой партии военных поставок Украине на $800 млн.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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