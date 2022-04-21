Премьер Испании в Киеве сообщил о передаче 200 т военных материалов. Зе просит у Европы еще больше оружия
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и премьер-министром Испании Педро Санчесом, которые прибыли с визитами в Киев.
После этого они выступили на общем брифинге.
Стороны обсуждали поставки Украине вооружения и послевоенное восстановление страны, заявил Зеленский.
Также они договорились усиливать санкционное давление против РФ.
Испанский премьер заявил, что Испания направит Украине 200 тонн военных материалов.
"Мы делаем все, чтобы помочь оружием и в будущем", - добавила премьер-министр Дании.
Зеленский заявил, что сейчас поставок тяжелого оружия недостаточно.
Сообщается, что обе страны поддерживают проведение международного суда над военными преступниками, совершавшими преступления в Украине.
Напомним, что последний раз Испания направляла в Украину военную технику в конце марта. Это были 10 самолетов с наступательным вооружением.
А Дания одной из немногих ввела мораторий на российскую нефть.
Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.
Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Как смотреть "Страну" и блог Олеси Медведевой в Украине - смотрите в последнем выпуске "Ясно.Понятно".