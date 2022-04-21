Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Соответствующее видео, на котором он вместе с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной в Киеве, Санчес опубликовал в Twitter-аккаунте.

По данным газеты El Mundo, "председатель правительства вылетел в среду днем из Мадрида и приземлился в польском городе недалеко от границы с Украиной. Оттуда поехал в столицу Украины".

Вместе с председателем правительства приехала и премьер-министр Дании Метте Фредериксен. По окончании встречи с президентом Украины лидеры выступят перед СМИ.

"Мы собираемся сделать все, что в наших силах, чтобы как можно скорее обеспечить мир в Украине. А пока, по логике вещей, мы собираемся развернуть всю гуманитарную помощь, которую мы развертываем, и всю военную помощь", - заявлял Санчес, выступая в центре для беженцев накануне поездки в Киев.

Напомним, вчера глава Евросовета Шарль Мишель был в Киеве с рабочим визитом.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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