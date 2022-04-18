Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о намерениях вскоре возобновить работу испанского посольства в Киеве.

Об этом сообщает El Mundo.

"В знак приверженности правительства и испанского общества к украинскому народу", - сказал Санчес.

Напомним, первым с начала войны в Киев вернулось и возобновило работу в полном составе турецкое посольство в Украине. Позже стало известно, что посольство Франции в Украине также возвращается из Львова в Киев, где продолжит свою работу.

В то же время в Соединенных Штатах пока не знают, когда американское посольство вернется в Украину.

Тем временем война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.