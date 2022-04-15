В Госдепартаменте пока не знают, когда американское посольство вернется в Украину.

Об этом сообщает CNN.

Представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс заявил, дипломатическое присутствие восстановят, как только это "станет безопасным и практичным".

Какие-либо сроки чиновник назвать отказался.

Тем временем, пока США не торопятся возвращать посольство в Киев, это делает Франция. 14 апреля глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что посольство Франции в Украине возвращается из Львова в Киев.

Также представительство Евросоюза вернулось в Киев и возобновило свою работу.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.