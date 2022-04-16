В Европе участились драки россиян и украинцев.

Последний инцидент произошел вечером в минувшее воскресенье, 10 апреля, в баре города Торревьеха на средиземном побережье в Испании.

Как сообщает местная пресса, трое россиян напали на бармена-украинца Руслана Повалия после того, как тот выкрикнул "Я - украинец. Слава Украине!". Перед этим мужчин просили покинуть заведение, так как оно уже закрывалось.



Из видео камеры видеонаблюдения видно, как трое мужчин несколько минут избивают ногами однофамильца известной украинской певицы, даже уже лежачего, не внимая просьбам владелицы в красном тренче и посетительницы с собакой прекратить избиение.



В полиции установили личности нападавших, все трое – ранее судимые россияне, сообщает местное издание Lavanguardia.



Консульство Украины в Валенсии обратилось к испанским властям с просьбой защитить живущих в Испании украинцев.



В дипломатическом учреждении уверяют, что россияне в Испании "угрожают украинцам смертью в социальных сетях" и всячески запугивают. И упрекает местные власти в "заботе" о россиянах.

"Украинская община в последнее время растет, при этом мы видим совершенно необоснованную заботу властей о безопасности русской общин. Однако это не первые нападения российских граждан на украинцев. Также продолжаются угрозы смертью в социальных сетях в адрес украинских объединений, спускают шины на машинах, поэтому мы просим правительство Валенсии о большей защите", - отметили в консульстве.