Министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно заявил, что его страна не будет поставлять оружие Украине, так как в настоящее время нужно сосредоточиться на дипломатических способах решения кризиса.

Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

"Конечно, надо понимать, что политика как Испании, так и Европейского Союза в целом (это было подтверждено на последнем Совете министров иностранных дел стран-членов ЕС) основывается на том, что этот кризис должен решаться через диалог и с помощью тех усилий, которые уже предпринимаются", - ответил Хосе Альбарес на вопрос, будет ли Испания поставлять оружие Украине по примеру других стран, чтобы засвидетельствовать свою поддержку нашей стране.

Напомним, Украина от партнеров получила уже более тысячи тонн оружия.

Также сообщали, что Израиль запретил странам Балтии поставлять свое оружие в Украину, "чтобы утихомирить Россию". Не планирует поставки в Киев вооружений и Германия.

Вместе с тем, писали, что Польша анонсировала поставки оружия в Украину на текущей неделе.