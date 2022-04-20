Утром в среду, 20 апреля, в Киев прибыл президент Европейского Совета Шарль Мишель. На вокзале его встретила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Об этом он написал в Twitter.

"В Киеве сегодня. В сердце свободной и демократической Европы", - написал он.

Шарль Мишель и Ольга Стефанишина

Ранее мы писали, что в Украине с визитом были председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Вместе с тем, в Белом доме пока что не планируют визит президента Байдена в Киев.

Также сообщалось, что Макрон пока не планирует ехать в Киев.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на Донбассе и возможных сценариях развития событий на войне в Украине.