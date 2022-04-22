США запутались в вопросе оказания Китаем помощи Российской Федерации.

Представитель Белого дома Далип Сингх заявил, что "есть тревожные доказательства" помощи российским вооруженным силам со стороны Народной освободительной армии Китая.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби через несколько часов сделал противоположное заявление.

"Мы не видим указаний на то, что Китай предоставляет военную помощь России", - сказал он.

Как сообщала "Страна", заместитель госсекретаря Венди Шерман заявила, что в США обеспокоены тем, что Китай поддерживает действия России в Украине: агрессию Москвы и распространение дезинформации о НАТО. В связи с этим Шерман призвала к продолжению активной трансатлантической координации для защиты международного порядка, основанного на правилах.

Ранее США предупреждали Китай о серьезных последствиях, если тот поддержит Россию. В Госдепе пригрозили, что если Китай будет обеспечивать поставки вооружения и пытаться помогать Российской Федерации обойти санкции, то "это повлечет серьезные последствия" - со стороны как США, так и союзных стран.