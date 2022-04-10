Агентство Associated Press утверждает, что Китай осуществляет полусекретную поставку ракет в Сербию. А наращивание вооружений на Балканах во время войны в Украине может угрожать хрупкому миру в регионе, опасается Запад.

По версии АР, вчера в гражданском аэропорту Белграда приземлились 6 транспортных самолетов китайских ВВС, которые якобы привезли зенитно-ракетные комплексы HQ-22 для сербских вооруженных сил. Пролет над территорией двух стран-членов НАТО, Турции и Болгарии, эксперты расценили как демонстрацию растущего влияния Китая.

Между тем, еще в 2020 году официальные лица США предостерегли Белград от закупки зенитных комплексов HQ-22, экспортная версия которых известна как FK-3. АР пишет: на Западе опасаются, что Сербию таким образом могут подтолкнуть к новой войне, чтобы силовым образом решить вопрос с Косово.

Китайскую систему часто сравнивают с американскими Patriot и российскими ЗРК С-300, хотя ее дальность действия меньше, чем у С-300. Сербия станет первым оператором китайских ракет в Европе.

Напомним, Сербия захотела срочно купить у Турции беспилотники "Байрактар".

Ранее мы писали, что в Пентагоне опасаются, что КНР и РФ изменят мировой порядок, опираясь на свой военный потенциал.

Также "Страна" сообщала, что в США озабочены "ошеломительным развитием" в Китае стратегического и ядерного арсенала. Военные страны считают, что это представляет возрастающий риск для США.