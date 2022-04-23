Британская военная разведка прокомментировала заявление российского министра обороны Сергея Шойгу о том, что "внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства".

Как заявили в разведке, слова Шойгу – неявное признание того, что российское продвижение происходит не так, как рассчитывали власти. Также они могут указывать на осознание того, что война идет не по плану, однако на адаптацию "тактики, техник и процедур", а затем на внедрение их в оперативную практику уйдет время.

Особенно это касается маневренной сухопутной войны.

А пока "новые способы" не внедрили, российская армия будет полагаться на старые – и прежде всего на артиллерию. Как следствие, вероятно, российские войска не смогут быстро сломить украинскую оборону.

Ранее "Страна" приводила заявление украинской разведки о том, что Россия не отказалась от планов штурма "Азовстали" и бросит туда спецназ ФСБ и Росгвардии.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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