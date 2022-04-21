Британская радиовещательная корпорация ВВС привела анализ текущей ситуации в российско-украинской войне, опираясь на источники в западных разведках.

В Телеграм-канале ВВС приводятся ключевые выводы спецслужб.

1. Россия пытается решить проблемы, сильно мешавшие ей в первые недели вторжения в Украину. Один из признаков этого - уменьшение количества направлений наступления, что упрощает управление войсками.

2. Вместе с тем российская техника по-прежнему передвигается длинными колоннами по одним и тем же дорогам, что делает ее уязвимой для украинских атак.

3. Украинские войска "продолжают действовать хитро и эффективно".

4. Владимир Путин "все еще в состоянии выиграть", возможных исходов конфликта по-прежнему много, но до любого из них пока далеко.

5. Запад готовится к тому, что военную поддержку Украине придется оказывать в течение длительного времени, "возможно, до конца этого года".

6. Успех российской кампании на Донбассе в принципе достижим, и, если его удастся достигнуть, это может привести к тому, что Москва вернется к пока отложенным целям, таким как взятие Киева и Одессы.

7. Российская армия по-прежнему в три раза больше украинской, но вопрос в том, насколько умело она использует это преимущество, а также каковы технические возможности украинцев. Именно поэтому Запад стремится направлять Украине все больше новейшего оружия и техники.

8. Вокруг Мариуполя по-прежнему задействованы 5-10 тысяч российских военных. Российская армия планирует взять группировку ВСУ на Донбассе в клещи, но из-за того, что часть войск не выводят из Мариуполя, движения с юга пока практически нет.

9. При этом поставленную Путиным задачу полностью заблокировать оставшиеся украинские войска на "Азовстали" выполнить совсем непросто: для этого тоже потребуется много войск, что будет оттягивать их от наступления на Донбасс. А российская армия и так потратила на Мариуполь намного больше времени, чем рассчитывала.

10. Западные спецслужбы заметили некоторое снижение числа пусков ракет "Искандер". Это может означать, что российские военные сочли, что эти ракеты расходовались слишком быстро, а быстро пополнять их запасы в условиях санкций невозможно.

Ранее "Страна" приводила вечернюю сводку Генштаба ВСУ о положении на фронтах 21 апреля.

Мы также разбирались, почему Путин приказал не штурмовать "Азовсталь" и что представляют собой ее лабиринты.