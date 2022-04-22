Украинская разведка считает, что Россия не отказалась от планов штурма "Азовстали" и бросит туда спецназ ФСБ и Росгвардии.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

Он полагает, что Путин слукавил, когда дал приказ Шойгу не штурмовать "Азовсталь".

"Они действительно могут отказаться от широкомасштабного штурма "Азовстали". Но, по нашим данным, они планируют привлечь Росгвардию, другие структуры, в том числе структуры ФСБ, которые будут продолжать наступление на завод, чтобы уничтожить наше сопротивление", - заявил Скибицкий.

Ранее разведка Британии заявляла, что Путин отменил штурм "Азовстали", чтобы освободить силы РФ для других операций на востоке.

Тем временем сегодня в РФ заявили о готовности ввести "режим тишины" для выхода военных и гражданских с "Азовстали".

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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