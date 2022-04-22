Минобороны России заявило, что готово ввести "режим тишины" для эвакуации с "Азовстали" украинских военных и гражданских. Военным нужно будет сложить оружие.

Об этом сообщают РИА Новости.

Началом гуманитарной паузы, как заявляет РФ, должно стать поднятие украинскими военными белых флагов по периметру или на отдельных направлениях "Азовстали".

Ранее Верещук рассказала о закрытом после обстрела гуманитарном коридоре в Мариуполе: "Эвакуация идет очень туго".

А разведка Британии заявляла, что Путин отменил штурм "Азовстали", чтобы освободить силы РФ для других операций на востоке.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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