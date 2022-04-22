Президент Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеобращение.

Главное из заявлений Зеленского:

В Киеве провели переговоры с премьерами Испании и Дании. Обсудили усиление санкций. Премьер Дании пообещала помочь в возрождении Николаева. Выступил с обращением к парламенту Португалии и к сессии Всемирного банка. США объявили о новом пакете военной помощи Украины, в нем то, что нам нужно, - тяжелое вооружение. На востоке и юге противник пытается добиться хоть какой-то победы, но у него ничего не выйдет. В том числе в Мариуполе, который продолжает сопротивляться. На юге противник хочет организовать "референдум", поэтому жителям Херсонской и Николаевской областей нужно быть осторожными с тем, какую информацию давать оккупантам. Россия отказалась поддержать пасхальное перемирие.

Напомним, Зеленский объявил, что Украине нужны уже 7 миллиардов долларов каждый месяц войны.

Также мы писали, что Зеленский создал Нацсовет по восстановлению Украины после войны.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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Как смотреть "Страну" и блог Олеси Медведевой в Украине - смотрите в последнем выпуске "Ясно.Понятно".