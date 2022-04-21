Владимир Зеленский присвоил звание "Герой Украины" пяти военнослужащим, всем - посмертно.

Соответствующий указ №264/2022 опубликован на официальном сайте президента.

Так, звание "Герой Украины" с удостаиванием ордена "Золотая Звезда" присвоено "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность воинской присяге" следующим военным:

полковнику Александру Григорьеву;

солдату Роману Марценюку;

капитану Егору Середюку;

мастер-сержанту Александру Цюпаку;

солдату Николаю Цюрику.

Ранее мы писали, что Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины погибшему в боях под Харьковом командиру "Фрайкора".

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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