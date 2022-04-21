Зеленский присвоил Героя Украины пяти погибшим военным. Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский присвоил звание "Герой Украины" пяти военнослужащим, всем - посмертно.

Соответствующий указ №264/2022 опубликован на официальном сайте президента.

Так, звание "Герой Украины" с удостаиванием ордена "Золотая Звезда" присвоено "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность воинской присяге" следующим военным:

  • полковнику Александру Григорьеву;
  • солдату Роману Марценюку;
  • капитану Егору Середюку;
  • мастер-сержанту Александру Цюпаку;
  • солдату Николаю Цюрику.

Указ Зеленского о присвоении звания "Герой Украины"

Ранее мы писали, что Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины погибшему в боях под Харьковом командиру "Фрайкора".

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