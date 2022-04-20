Владимир Зеленский записал очередное вечернее обращение к гражданам Украины. В нем он подвел итоги встречи с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем и рассказал, сколько населенных пунктов освободили ВСУ.

По словам президента, с Мишелем он обговорил "конкретные шаги по оборонительной, финансовой и санкционной помощи" Украине.

"Вторая ключевая тема переговоров с Шарлем Мишелем - наше вступление в Евросоюз. Я вижу готовность наших партнеров помогать нашему движению в этом направлении", - сказал Зеленский.

Третья тема диалога с еврочиновником - восстановление Украины.

"Восстановить экспорт украинской аграрной продукции и заблокировать возможности российского экспорта - это общая цель всей Европы", - отметил Зеленский.

Также он сообщил, что "сегодня опубликован план усиления санкций против России, разработанный группой под руководством Андрея Ермака и Майкла Макфолла. План предполагает усиление санкций в энергетическом и финансовом секторах. Ближайший шаг - нефтяное эмбарго".

По мнению Зеленского, Россия должна быть признана государством - спонсором терроризма.

Кроме того, он заявил, что ЕС готовит шестой санкционный пакет против России.

"Мы с Мишелем обсудили вопрос того, чтобы он был действенным", - сказал президент.

Что касается ситуации в Украине, то по его данным, освобождены уже 934 населенных пункта, полиция восстановила работу в 435 населенных пунктах, местное самоуправление заработало в 431 громаде, гуманитарные штабы - в 361 населенном пункте.

Ситуация на востоке и юге остается тяжелой.

"Оккупанты пытаются добиться хоть какой-то победы. Благодарен всем, кто оказывает сопротивление им", - резюмировал Зеленский.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

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