В Мариуполе в квартиру на пятом этаже залетела башня танка.

Соответствующее видео публикуют Telegram-каналы и YouTube.

На кадрах можно заметить, как в разрушенной квартире находится башня танка. Пользователи в Сети выдвигают различные теории о том, как она могла там оказаться.

По одному из предположений в танке мог взорваться боекомплект после поражения "Джавелином" или любым другим ПТУРСом, башня взлетела выше крыш пятиэтажных домов и рухнула вниз, проломив перекрытия.

Ранее мы писали, что Зеленский отрицает полный захват Мариуполя и допустил деблокаду города военным путем.

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