Чешские оборонные предприятия будут ремонтировать украинскую бронетехнику и вести ее сервисное обслуживание. Минобороны страны заявляет, что мелкий ремонт будут осуществлять сами украинцы на месте, а капитальный - чешские компании.

Об этом пишет Reuters.

Первый контракт будет включать ремонт советских танков Т-64, пострадавших в боях или находившихся в консервации и нуждающихся в полном восстановлении.

Ремонтировать украинские танки также будут на чешских производствах в Словакии.

Связано ли такое решение с тем, что Россия постоянно бомбит ремонтные и бронетанковые заводы в Украине - не уточняется.

Ранее мы писали, что США отправили уже пять самолетов с вооружением из нового пакета помощи Украине на $800 млн.

Также сообщалось, что Джонсон пообещал Зеленскому, что Британия в отправит Украине средства для самообороны, в том числе бронетехнику.

Кроме того, писали, что в Германии готовы поставить Украине более сотни танков и БМП.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.