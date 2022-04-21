Словения передаст Украине советские танки T-72, а взамен Германия поставит Словении танки Marder и бронетранспортеры Fuchs.

Об этом сообщает немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на источники из правительственных кругов.

По данным агентства, Украина уже использует танки T-72, поэтому обучать для управления ими украинских военных не нужно. Танки будут поставлены из запасов Словении, а в качестве компенсации Германия предоставит Словении машины своего производства.

Кроме того, агентство сообщает, что Словения попросила в качестве компенсации более современные машины: танки Leopard 2 и Puma, а также бронетранспортеры Boxer.

Вчера немецкий канцлер Олаф Шольц рассказал, что Германия вместо прямых поставок тяжёлых вооружений Киеву передаст современные танки странам Восточной Европы, а те отправят Украине свое вооружение времен СССР.

Сегодня эту же схему поставок описала министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт. По ее словам, ФРГ не станет поставлять тяжелые вооружения Украине, но ведет переговоры с партнерами в ЕС и НАТО, которые могут отдать вооружение советского производства в обмен на новую немецкую продукцию.