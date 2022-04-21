Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуация из Мариуполя "идет очень туго".

Об этом Верещук написала в Telegram.

Чиновница извинилась перед мариупольцами, которые не дождались эвакуации.

"Возле точки сбора начался обстрел, из-за этого пришлось закрыть коридор", - написала Верещук.

Напомним, из Мариуполя до Запорожья не доехал один эвакуационный автобус. Его задержали россияне.

Ранее мы писали, что сегодня Россия обстреляла железнодорожный вокзал в Запорожье, откуда люди продолжают эвакуацию в безопасные регионы.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

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