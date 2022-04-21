После долгого поиска и идентификации мест массового захоронения погибших жителей Мариуполя обнаружено массовое захоронение погибших селе Мангуш в 15 километрах от осажденного российскими оккупантами города.

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, в районе объездной дороги оккупанты обустроили несколько братских могил размером до 30 метров каждая. Именно там агрессор пытается скрыть последствия своих военных преступлений, свозя грузовиками к местам массовых захоронений тела убитых мирных жителей и сбрасывая их насыпью в огромные ямы.

Андрющенко высказал мнение, что, вероятно, тела убитых оккупанты накапливали и прятали в другом месте. Не исключено, что в районе промзоны Мариуполя. На эту мысль наталкивает тот факт, что свезенные к братской могиле тела упакованы в пластиковые пакеты.

"Это прямое доказательство военных преступлений и попытки их скрыть. Для всех СМИ, кто может заказать и произвести фиксацию через сотовые снимки, придаем отметку расположения могильнику", - добавил советник мэра Мариуполя.

Напомним, ранее в "Азове" заявили о почти полном уничтожении завода и множества людей под завалами.

Также сообщалось, что в Европе прогнозируют, что Россия захватит Мариуполь в ближайшие несколько дней.

Вместе с тем Зеленский считает, что украинская армия не может разблокировать Мариуполь.

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