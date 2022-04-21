После заявления, что он не знает, когда украинская армия сможет разблокировать Мариуполь, сделанном на совместном брифинге с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем, в интервью французскому телеканалу BFM Владимир Зеленский сказал, что ВСУ не могут разблокировать Мариуполь.

"Что касается нашей армии, дойти в эти оккупированные 120 км сегодня нам не дает техника РФ, чтобы подойти к военной разблокировке города Мариуполь. Это верно. Мы сегодня сделать этого не можем", – констатировал президент.

Напомним, на совместном брифинге с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем у Зеленского спросили, какова сейчас ситуация в Мариуполе, в частности на "Азовстали".

"Ситуация в Мариуполе ухудшается. К сожалению, пока мы не можем там получить позитивный результат. На руках наших военных и бойцов сотни раненых", – заявил он.

Между тем советник руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака Михаил Подоляк сообщил о намерении провести переговоры с российской делегацией в Мариуполе для освобождения служащих ВСУ и "Азова" и гражданских из "Азовстали". Причем на Банковой готовы выводить людей без каких бы то ни было условий.

Однако в самом "Азове" ставят России условия: по словам заместителя командира полка Святослава Паламаря, украинские военные не согласны на сдачу в плен. Они готовы эвакуироваться в третью страну или при ее содействии, при этом сохраняя личное стрелковое оружие.