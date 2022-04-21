США не планируют участия в возможной эвакуации гражданских лиц из Мариуполя.

Об этом 21 апреля на брифинге заявил высокопоставленный представитель Министерства обороны Соединенных Штатов.

Представителю Пентагона задали вопрос, готова ли американская сторона принимать участие в эвакуации гражданских лиц с территории Мариуполя, если таковая состоится. Он ответил, что США не будут помогать в этом процессе в какой-либо наземной операции. Сотрудник оборонного ведомства добавил, что американские самолеты также не будут принимать участие в эвакуации людей.

Между тем вице-премьер Ирина Верещук заявила, что только три из четырех эвакуационных автобусов из Мариуполя 21 апреля доехали до Запорожья. Один автобус по какой-то причине задержали россияне.

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