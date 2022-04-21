Украинская сторона в четверг, 21 апреля, собирается организовать гуманитарный коридор для эвакуации мирного населения в Херсонской области. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

По ее словам, речь идет о трех населенных пунктах: пгт Высокополье, село Нововознесенское и село Миролюбовка.

Точки сбора:

пгт Высокополье - ул. Освободителей, 112 (возле поселкового совета);

с. Нововознесенское - ул. Школьная, 28Б (возле поселкового совета);

с. Миролюбовка - ул. Шевченко, 82 (возле школы).

Напомним, сегодня продолжится эвакуация из Мариуполя.

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